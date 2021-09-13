أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات.. السيسي يستقبل رئيس وزراء إسرائيل في شرم الشيخ

2021/09/13 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، في شرم الشيخ، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ 10 سنوات.

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