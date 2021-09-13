2021/09/13 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عدة قرارات و تعليمات بمناسبة عودة دوام المدارس يوم غد.وتضمنت التعليمات وفقاً لكتاب صادر عن الوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “إلزامية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات من تربية اقليم كردستان قبل عودة دوام المدارس المركز الخبري الوطني.

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