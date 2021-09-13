2021/09/13 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، على ضرورة استعادة الحياة الطبيعية للمدارس عبر الدوام الحضوري مع تشديد الاجراءات الوقائية خلال الموسم الدراسي المقبل، فيما بتخصيص قطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يطالب باعادة الدوام الحضوري وتخصيص قطع اراضِ للكوادر التربوية المركز الخبري الوطني.

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