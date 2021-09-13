تربية إقليم كردستان تصدر عدة تعليمات قبل عودة دوام المدارس غداً

2021/09/13 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واع

أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عدة تعليمات بمناسبة عودة دوام المدارس غداً.

وتضمنت التعليمات وفقاً لكتاب صادر عن الوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "إلزامية وضع الكمامة للمعلمين والإداريين والموظفين والطلبة أثناء الدوام ولجميع المراحل وتشكيل لجان مشتركة بين الصحة والتربية لمتابعة الموضوع".

وأكدت الوزارة تأمين مليونين وخمسمائة ألف كمامة و50 الف عبوة معقم بكل المدراس كمرلحة أولى مع تأمين اللقاح للمعلمين والموظفين بالتربية و تخصيص مراكز للتلقيح.

وطالبت التعليمات إدارات المدارس بوضع آلية مناسبة لإيصال كل التعليمات الخاصة بالسلامة لأولياء أمور الطلبة وشدد على وجوب قيام المعلمين والمدارس بوضع منهاج توعوي للطلبة للوقاية من الوباء وعدم التخوف منه.وطالبت كذلك المديريات العامة للتربية في الإقليم ووزارة الصحة في حكومته بالتنسيق لتخصيص كادر صحي يزور المدارس للتوعية ويكون بكتاب رسمي وجداول مسبقة.

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