صحة الرصافة تفتتح منفذين لإصدار بطاقة التلقيح الدولية وتستعد لافتتاح آخرَيْن (صور)

2021/09/13 | 16:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الاثنين، عن افتتاح منفذين لإصدار بطاقة التلقيح الدولية وإجراء التحضريات لافتتاح منفذين آخرين خلال الأيام المقبلة.

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وقال مدير الدائرة محمد جهاد جواد، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2021)، إن "صحة الرصافة باشرت بإصدار بطاقات التلقيح الدولية عبر المنافذ التي خصصتها لذلك الغرض".

واضاف انه "تم افتتاح منفذين لإصدار البطاقة الدولية، الأول في مستشفى الامام علي عليه السلام، والثاني في مركز السلام لتأهيل المعاقين".

وافاد جهاد بـ "إكمال التحضيرات لافتتاح منفذين آخرين خلال الايام المقبلة في مركز الحياة بمستشفى ابن القف، والاخر بمستشفى العطاء، ومن ثم التوسع لافتتاح منافذ اخرى خلال قادم الايام".

ونوه البيان الى ان "المستمسكات المطلوبة جواز سفر وصورة شخصية وكارت التلقيح لجرعتين".

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