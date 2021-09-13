2021/09/13 | 16:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالم ما بعد أفغانستان يشبه شكل الحياة في مسلسل "صح النوم"، حيث كان أنماط الحياة والعلاقات بين الناس والمؤسسات تُختصر بجملة واحدة

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