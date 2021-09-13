ضبط مواد خطرة في البصرة

2021/09/13 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيأة العامة للكمارك،اليوم الاثنين، عن ضبط حاوية تحتوي على قناني غاز تستعمل لاجهزة التبريد المنزلي مخالفة للشروط في كمرك ام قصر الاوسط في البصرة.

وقال اعلام الهيأة العامة للكمارك في بيان، انه “تم ضبط حاويه في كمرك ام قصر الاوسط تحتوي على قناني غاز تستعمل لاجهزة التبريد المنزلي بمختلف الاحجام وهي مواد خطره مخالفه لشروط الاستيراد”.

واضاف انه “تمت عملية الضبط بالتعاون مع جهاز الاستخبارات و الاجهزة الساندة في الميناء “.

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