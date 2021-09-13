حصوة بوزن 1 كغم تبقي مريض عشريني طريح الفراش لعامين

2021/09/13 | 16:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كـان قـد اجريت لـه عملية لتكبير المثانة بإستخدام جزء من الامعاء الدقيقة قبل ثلاث اعوام في احد الدول المجاورة.

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