2021/09/13 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعمار تواصل العمل لانجاز اول جسر للمشاة على نهر دجلة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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