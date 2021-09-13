الصحة تنفي كلام محافظ نينوى بشأن تسجيل إصابات بـ

2021/09/13 | 16:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفت وزارة الصحة، تسجيل أي إصابة بمرض الجمرة الخبيثة في محافظة نينوى.

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وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "الحديث عن تسجيل إصابة بمرض الجمرة الخبيثة في نينوى عار عن الصحة".

وكان محافظ نينوى، نجم الجبوري، أعلن إصابة أحد المواطنين بـ"الجمرة الخبيثة"، قائلًا في تصريح، إن "أحد المراجعين على إحدى مستشفيات مدينة الموصل، كان التشخيص الأولي بأن لديه (الزائدة الدودية) حيث يوجد انتفاخ في البطن، ولكن عند إجراء فحص ثان ثبت عكس ذلك وبينت الفحوصات أنه مصاب بالحمى النزفية التي يطلق عليها (الجمرة الخبيثة)".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية، موضحة أن المتوفي هو "جزار"، وتم حجر المخالطين له.

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