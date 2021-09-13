الفياض يؤكد على تشكيل “لجنة عليا” لإنجاز ملفات العائدين للخدمة “المفسوخة عقودهم”

2021/09/13 | 16:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الاثنين، استحصال الموافقات الرسمية لعودة 30 ألفا من المفسوخة عقودهم من الحشد، مؤكدا شروع لجنة عليا خاصة بعملها لإنجاز ملفات العائدين للخدمة.وقال الفياض في كلمة له: انه “من موقع الاعتذار نؤكد أن الهيئة بذلت جهودا طيلة الأشهر الماضية لإعادة ابنائنا المفسوخة عقودهم”، مشيرا الى أن […]

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