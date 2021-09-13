مجلس الامناء يبحث مع وزير شؤون المكونات في كردستان التعاون الإعلامي 

2021/09/13 | 17:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وفد مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الاثنين، مع وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كردستان العراق، آيدن معروف، التعاون الإعلامي بين الطرفين.وقال رئيس الوفد نائب رئيس مجلس الأمناء، […]

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