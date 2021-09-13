بالمليارات.. نتائج النصف الأول من 2021 لإيرادات عمالقة مطوري لقاحات كورونا

2021/09/13 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عام على الإبلاغ عن إصابة أول حالة بفيروس كورونا، تم تطوير العديد من اللقاحات المختلفة بسرعة قياسية، استنادا بشكل كبير إلى سنوات من البحث في الفيروسات ذات الصلة، فضلًا عن الاستثمارات التي بلغت مليارات الدولارات.

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