وفد مجلس الأمناء يلتقي وزير الإقليم لشؤون المكونات

2021/09/13 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل - واع - ايفان ناصربحث وفد مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الاثنين، مع وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كردستان العراق، آيدن معروف، التعاون الإعلامي بين الطرفين.وقال رئيس الوفد نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد سلام، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم خلال اللقاء تقديم شرح مفصل عن شبكة الإعلام العراقي بصفتها المؤسسة الإعلامية الرسمية لجمهورية العراق وأهدافها وتطلعاتها وبعض التفاصيل بشأن طبيعة أدائها الإعلامي ومؤسساتها، ومن ذلك قناة العراقية السريانية التي من المؤمل أن تنتقل من البث التجريبي إلى الرسمي قريبا".وأضاف، أنه "تم بحث سبل التعاون مع الوزارة التي تهتم بالدفاع عن الحقوق ومطالب الأقليات".وقدم وزير شؤون المكونات خلال اللقاء شرحا عن حيثيات استحداث هذه الوزارة في التشكيلة الحالية وهي التاسعة لحكومة الإقليم، ومهامها في الدفاع عن حقوق الأقليات معربا عن استعداده للتعاون مع شبكة الإعلام العراقي ومؤسساتها ومكتبها في أربيل بما يخدم العمل الإعلامي الوطني الهادف ودوره الهام في مختلف المجالات. من جهتها أعربت عضو مجلس الأمناء الدكتورة مارلين عويش عن تقييمها العالي لاستحداث وزارة لشؤون المكونات، وما يدل عليه ذلك من اهتمام حكومة الإقليم بهذه المكونات، وقدمت بدورها شرحا عن مؤسسات شبكة الإعلام العراقي المقروءة والمسموعة والمرئية.

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