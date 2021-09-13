الفتح يعلن اطلاق رواتب المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي

2021/09/13 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تحالف الفتح، بقيادة هادي العامري، اليوم الاثنين، اطلاق رواتب المفسوخة عقودهم في هيئة الحشد الشعبي.

وقال التحالف في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم اصدار كتاب من وزارة المالية يقضي بارجاع المفسوخة عقودهم في هيئة الحشد الشعبي بما يقدر اكثر من ثلاثين الف مقاتل".أدناه كتاب وزارة المالية:

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