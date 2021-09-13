2021/09/13 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجريمة الالكترونية .. داء جديد ينخر في جسد المجتمع | لوكيشن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2UQvRX7zePc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجريمة الالكترونية .. داء جديد ينخر في جسد المجتمع | لوكيشن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجريمة الالكترونية .. داء جديد ينخر في جسد المجتمع | لوكيشن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).