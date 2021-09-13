2021/09/13 | 17:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5pHdk3C0n28

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي جاسم الغرابي: العراق يحتاج الى الدعم السياسي والامني من جيرانه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي جاسم الغرابي: العراق يحتاج الى الدعم السياسي والامني من جيرانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).