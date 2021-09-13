نص مناقلة وزارة المالية التي أعادت 30 ألفاً من منتسبي الحشد المفسوخة عقودهم (وثيقة)

2021/09/13 | 17:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وافق وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الاثنين، على إجراء مناقلة ضمن اعتمادات قانون الموازنة قسم هيئة الحشد الشعبي من أجل إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (13 أيلول 2021)، فإن الوزير وافق استناداً لأحكام المادة (4/اولا) من قانون الموازنة الاتحادية رقم 23 لسنة/2021، والمادة (8/أ) من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة /2021".

واشارت الوثيقة الى انه "تقرر اجراء مناقلة (42489000000) دينار (اثنان واربعون مليارا واربعمائة وتسعة وثمانون مليون دينار) ضمن اعتمادات موازنة القسم/27 هيئة الحشد الشعبي ضمن موازنة الباب (3) مجلس الوزراء لسنة/2021 وحسب التفافصيل المبينة في الوثيقة ادناه:

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، حصول الموافقة على عودة 30 ألفاً من المفسوخة عقودهم ضمن تخصيصات الهيئة.

وذكر رئيس الهيئة فالح الفياض في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2021)، "حصلنا على الموافقة بالعودة لـ 30 الفا من المفسوخة عقودهم ضمن تخصيصات هيئة الحشد".

واضاف ان "مساعي إعادة المفسوخة عقودهم بدأت منذ عهد المهندس، والبرلمان لم يخصص اي أموال للمفسوخة عقودهم لحسابات سياسية"، مؤكداً انه "تمكنا من الموافقة على استيعاب 30 الفا من المفسوخة عقودهم".

واشار الى ان "اولوية العودة ستكون للجرحى من أبناء المفسوخة عقودهم"، لافتاً الى انه "سنشرع بتشكيل اللجان لانجاز عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي".

وتابع الفياض "نأمل من الحكومة حل مشكلة المتبقين من المفسوخة عقودهم، وسنشرع فورا باجراءات إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي".

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