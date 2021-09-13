2021/09/13 | 17:17 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأثنين 13 سبتمبر 2021 | 05:12 مساءً | عدد القراءات : 5

التربية: لم تحدد اي تاريخ لانطلاق العام الدراسي حتى الان

التربية: لم يتم تحديد اي تاريخ لانطلاق العام الدراسي حتى الان

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