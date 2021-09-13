أساتذة الأدب وطرائف الأصمعي

2021/09/13 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعل مما زاد حجم هذه الكارثة النقلية/ الاجتزائية التي تستند على "العقل الطرائفي"، ومَكَّنها من الاستشراء هذا الرواجُ الكبير لوسائل الاتصال الجماهيري

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