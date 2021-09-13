2021/09/13 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب الأول للرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، عن وجود اتفاق على عودة الدوام الحضوري في المدارس.

وقال الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "يجب استعادة الحياة الطبيعية للمدارس عبر الدوام الحضوري مع تشديد الاجراءات الوقائية خلال الموسم الدراسي المقبل", مؤكدا أن "الجميع بات يُدرك ان وباء كورونا اقل خطرا من انتشار الجهل".

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب أن "ذلك جاء خلال زيارته اليوم الاثنين 13 ايلول 2021 الى مقر وزارة التربية ولقائه بالوزير، علي حميد الدليمي، والوكيل الفني حسين اللامي".

وبين المكتب أنه "جرى خلال اللقاء بحث الخطة التدريسية للموسم المقبل 2021-2022, والإتفاق مع وزير التربية على ضرورة عودة الدوام الحضوري واعداد خطة سريعة وفاعلة لذلك, مع حرص الكوادر التربوية على اخذ لقاح كورونا واتخاذ كافة التدابير الصحية لسلامة الطلبة, وتوجيه كافة المحافظات بأهمية تجهيز غرف سلامة صحية خاصة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقليلي المناعة في المدارس".

وطالب الكعبي بحسب البيان: "الحكومة المركزية والمحافظين بتخصيص قطع اراض سكنية للكوادر التربوية بإعتبارهم بناة الانسان واصحاب الفضل على الجميع"، داعيا "الجهات المعنية لتفعيل قانون المعلمين ورعايتهم ودعمهم معنوياً ومادياً عبر القروض الميسرة من المصارف الحكومية".

وأشار إلى أنه "بالجهود المبذولة من قبل الوزير والوكلاء ومدراء التربية ببغداد وعموم المحافظات وجميع الكوادر العاملة في الوزارة في وقت كانوا ولا زالوا امام تحدي كبير جراء جائحة كورونا".

وركز الكعبي على "وجوب زيادة التخصيصات المالية للقطاع التربوي خلال الاعوام المقبلة واستثمارها في تأهيل و بناء الأبنية المدرسية النموذجية، فضلا عن رعاية الكوادر التدريسية، وتأهيل البرامج والخطط التي من شأنها الارتقاء بواقع الطلبة سيما المرحلة الابتدائية".

من جهته ثمن وزير التربية، "جهود الكعبي في رعايته لجُملة من الندوات والاجتماعات الحاسمة للمواضيع والقضايا ذات العلاقة والتي تمس واقع المعلمين و الطلبة، واصفا اياه بالداعم الأول للقطاع التربوي"

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