2021/09/13 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصدار اول بطاقة دولية للقاح في ميسان المركز الخبري الوطني.

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