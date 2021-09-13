معالجة ورفع مخلفات حربية للجيش السابق في الشيب الحدودية

2021/09/13 | 17:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، معالجة ورفع مخلفات حربية للجيش العراقي السابق في الشيب الحدودية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية دفاع مدني ميسان، قامت بمعالجة ورفع مخلفات حربية من الجيش العراقي السابق في منطقة الشيب الحدودية”.وأوضح، انه “تم معالجة …

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