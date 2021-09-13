2021/09/13 | 17:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت رئيسة منظمة "عائلات 11 سبتمبر المتحدة" تيري سترادا على تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بشأن رفع السرية عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بشأن هجمات 11 سبتمبر.

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