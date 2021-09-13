رئاسة البرلمان تبحث مع التربية الدوام الحضوري وتخصيص قطع أراض للمعلمين

2021/09/13 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حسن الكعبي، و وزير التربية علي

الدليمي، اليوم الاثنين، على ضرورة

إعادة الحياة للدوام الحضوري مع تشديد

الإجراءات الوقائية.

وقال مكتب الكعبي في بيان، تلقته وكالة

نون

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