روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع العراق وعدد من الدول

2021/09/13 | 17:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت السلطات الروسية، الاثنين، استئناف الرحلات الجوية مع إسبانيا والعراق وكينيا وسلوفاكيا، وزيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى منتجعات مصر والمجر وكازاخستان وقطر اعتبارا من 21 أيلول / سبتمبر.

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وجاء في بيان نشر على قناة تيليجرام للحكومة الروسية أن "روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع إسبانيا والعراق وكينيا وسلوفاكيا اعتبارا من 21 سبتمبر".

ومن جانبه أعلن المقر التشغيلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا عن زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى منتجعات مصر والمجر وكازاخستان وقطر منذ 21 سبتمبر.

وأضاف البيان أنه اعتبارًا من 21 سبتمبر، ستستأنف الرحلات الجوية إلى تركيا ومصر من المطارات الدولية في مدينة الروسية التالية: بسكوف وماغادان ومورمانسك وتشيتا.

وأوضح المقر التشغيلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أنه سيتم تسيير رحلتين اسبوعيا على خط موسكو- بغداد، وموسكو - مالقة، وموسكو - أليكانتي، وبمعدل 4 رحلات أسبوعيا على خط موسكو- مدريد، وموسكو- برشلونة.

وستتوجه الطائرات إلى كينيا على طريق موسكو - نيروبي بمعدل رحلتين أسبوعيا، وإلى سلوفاكيا على طريق موسكو - براتيسلافا بمعدل 4 رحلات أسبوعيا وسانت بطرسبرغ - براتيسلافا بمعدل رحلتين في الأسبوع.

كما تقرر زيادة عدد الرحلات المنتظمة على أساس المعاملة بالمثل اعتباراً من 21 سبتمبر مع الدول التالية: مصر على خطوط موسكو - الغردقة وموسكو - شرم الشيخ من 15 إلى 25 رحلة أسبوعياً على كل خط.

كما سيتم تشغيل الرحلات إلى قطر على خط سوتشي - الدوحة بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع.

وبحسب البيان فإن عدد الرحلات إلى المجر على طريق سانت بطرسبرغ - بودابست من 2 إلى 4 رحلات أسبوعيًا، وإلى كازاخستان على طرق موسكو إلى نور سلطان من 3 إلى 7 رحلات في الأسبوع، موسكو - ألماتي من 2 إلى 7 رحلات في الأسبوع، موسكو - كاراغاندا، موسكو - شيمكنت، موسكو - أكتاو، موسكو - كوستاناي، سانت بطرسبرغ - نورسلطان، محج قلعة - أكتاو، غروزني - أكتاو، كالينينغراد - ألما آتا، كالينينغراد - نور سلطان، نوفوسيبيرسك - نورسلطان، أومسك - نورسلطان، أومسك - بافلودار، أومسك - بتروبافلوفسك بتردد رحلة واحدة في الأسبوع على كل مسار.

"سبوتنيك"

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