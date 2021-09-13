2021/09/13 | 17:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حرفة صناعة تنانير الطين | قصة نجاح مالالان التنورجي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WUVamq10Ukg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حرفة صناعة تنانير الطين | قصة نجاح مالالان التنورجي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حرفة صناعة تنانير الطين | قصة نجاح مالالان التنورجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).