2021/09/13 | 17:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، الدول لتقديم المساعدات التي يحتاجها الأفغان بشدة ودعم النساء وغيرهن من الفئات التي يبدو أن طالبان تهدد حقوقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش يدعو لتقديم "طوق نجاة" للأفغان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش يدعو لتقديم "طوق نجاة" للأفغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).