2021/09/13 | 17:48 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 13 سبتمبر 2021 | 05:43 مساءً

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النقل تستحدث أماكن لتخزين مركبات نقل زوار الاربعينية

اعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لأدارة النقل الخاص قسم كربلاء، الاثنين، استحداث ساحة لتخزين المركبات واستخدامها في أوقات ذروة زيارة أربعينية الأمام الحسين (عليه السلام).



وقال مدير النقل الخاص في المحافظة صادق الموسوي في بيان، انه تم تخصيص الساحة المجاورة لمرأب كربلاء الموحد من الجهة الخلفية وضمها الى المرأب لتكون مكان لتخزين مركبات النقل الخاص وأستخدامها في أوقات الذروة لما تمتلكه من موقع ستراتيجي مهم وقريب من مركز المدينة الأمر الذي يسهل عملية النقل للزائرين.



وأضاف الموسوي جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بضرورة توفير افضل الخدمات في تفويج الزائرين؛ حيث باشرت كوادر النقل الخاص بأعمال قص وتنظيف للمكان ورفع الأنقاذ الموجودة داخله ، لضمان نجاح عملية النقل بنسب عالية.

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