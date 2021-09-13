اخماد حريق في سوق “مريدي” ببغداد

2021/09/13 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على حادث حريق في سوق مريدي شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن فرقها في جانب بغداد الرصافة “تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة اكشاك (تجاوز) مشيدة من الصفيح متخذة لبيع اكسسوارات الموبايل داخل سوق مريدي”.

وأضاف البيان، أن فرقها “انهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”.

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