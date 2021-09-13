(بغداد اليوم) تنشر أسعار صرف الدولار في العراق - عاجل

2021/09/13 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداستقر سعر صرف الدولار في بورصات محافظات الوسط والجنوب، اليوم الاثنين، بسعر بيع 147,650 دينارا لكل ورقة فئة 100 دولار.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان أسعار صرف الدولار في بورصات المحافظات الوسطى والجنوبية استقرت على سعر شراء 147,250 دينارا لكل ورقة فئة 100 دولار.

وأضاف ان سعر البيع في تلك المحافظات استقر على 147,650 دينارا لكل 100 دولار.

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