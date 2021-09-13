المدفعية الإيرانية تجدد قصفها لمواقع شمال العراق

2021/09/13 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بتجديد قصف المناطق الحدودية داخل إقليم كردستان بالمدفعية الإيرانية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "القصف الإيراني استهدف ناحية سيدكان الحدودية التابعة لقضاء سوران (شمال شرق مدينة اربيل )، والتي كانت خلال الفترات الماضية هدفاً للقصف الايراني المتكرر بحجة تواجد مقرات لاحزاب كردية إيرانية معارضة".

وأشار إلى أن "القصف استهدف مرتفعات بربزين في ناحية سيدكان فيما لم يؤدي لسقوط ضحايا من المدنيين".

ويوم الخميس الماضي، قصفت المدفعية الإيرانية مناطق تابعة لقضاء جومان وسيدكان في محافظة اربيل ، وهي "مواقع تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران"، وفقا لقولهم.

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