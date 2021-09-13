تشخيص مبكر للسرطان.. بريطانيا تبدأ أكبر تجربة في العالم لاختبار دم

2021/09/13 | 17:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد سرطان الرئة حتى الآن هو السبب الأكثر شيوعا للوفاة بمرض السرطان في المملكة المتحدة .

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