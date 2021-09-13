2021/09/13 | 17:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذر الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب كريم ، اليوم الاثنين ، من محاولات بعض المرشحين لشراء البطاقات الانتخابية مستغلين حاجة الناس بأساليب مؤسفة على حد قوله ، مطالباً في الوقت ذاته مفوضية الانتخابات لمتابعة هذا الموضوع ، والمواطنين لعدم الانجرار لمثل هذه الخدع.

وثال حبيب في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه :” مايشار عن قيام مرشحين شراء البطاقات الانتخابية بأساليب وطرق معينة من أجل الفوز بالانتخابات القادمة فضلاً عن كونه جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه من جانب آخر وهو الاهم سقوط قيمي وأخلاقي لا ينسجم مع تقاليد مجتمعنا وقيمه”.

مضيفاً:”طالما كررنا ونكرر اليوم أن الانتخابات ليست هدفا بحد ذاتها، بل وسيلة يجب أن تبقى شريفة للوصول إلى هدف نبيل وهو تقديم ماهو أفضل للناس”.

وأكد حبيب :”إن استغلال حاجيات الناس بهذه الأساليب المؤسفة للغاية تؤكد أن هناك من يريد الفوز لغرض الإثراء غير المشروع عبر طرق قوامها الابتزاز والخداع”.

وطالب حبيب :”على مفوضية الانتخابات متابعة ذلك بدقة.



وعلى المواطنين عدم الإنجرار إلى ذلك لان من يخدعك اليوم بشراء بطاقتك سوف يخدعك باختلاس أموال العراقيين باسمك لأنك أنت من منحته مشروعية زائفة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤتمر الوطني يدعو مفوضية الانتخابات متابعة ما يشار عن قيام بعض المرشحين بشراء البطاقات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤتمر الوطني يدعو مفوضية الانتخابات متابعة ما يشار عن قيام بعض المرشحين بشراء البطاقات الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).