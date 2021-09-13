إتفاق على إعادة الدوام الحضوري مع تشديد الإجراءات الوقائية

2021/09/13 | 17:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إتفق النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ووزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الاثنين، على إعادة الدوام الحضوري مع تشديد الإجراءات الوقائية، فيما طالب الكعبي الحكومة والمحافظين بتخصيص قطع أراضٍ سكنية للمعلمين.وأكد الكعبي، خلال زيارته إلى مقر وزارة التربية ولقائه الوزير ووكيله الفني، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، …

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