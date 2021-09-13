تربية كردستان تصدر تعليماتها قبل عودة المدارس غداً

2021/09/13 | 17:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تعليمات بمناسبة عودة دوام المدارس غداً الثلاثاء.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان التعليمات تضمنت الالتزام بوضع الكمامة للمعلمين والإداريين والموظفين والطلبة أثناء الدوام ولجميع المراحل وتشكيل لجان مشتركة بين الصحة والتربية لمتابعة الموضوع.وأشار الى تأمين مليونين وخمسمائة ألف …

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