تعليمات من تربية إقليم كردستان بالتزامن مع عودة دوام المدارس

2021/09/13 | 17:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، عدة تعليمات بمناسبة عودة دوام المدارس يوم غد.

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وتضمنت التعليمات وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "إلزامية وضع الكمامة للمعلمين والإداريين والموظفين والطلبة أثناء الدوام ولجميع المراحل وتشكيل لجان مشتركة بين الصحة والتربية لمتابعة الموضوع".

وأكدت الوزارة "تأمين مليونين وخمسمائة ألف كمامة و50 ألف عبوة معقم بكل المدراس كمرلحة أولى مع تأمين اللقاح للمعلمين والموظفين بالتربية وتخصيص مراكز للتلقيح".

وطالبت التعليمات إدارات المدارس بـ"وضع آلية مناسبة لإيصال كل التعليمات الخاصة بالسلامة لأولياء أمور الطلبة وشدد على وجوب قيام المعلمين والمدارس بوضع منهاج توعوي للطلبة للوقاية من الوباء وعدم التخوف منه".

وطالبت كذلك المديريات العامة للتربية في الإقليم ووزارة الصحة بـ"التنسيق لتخصيص كادر صحي يزور المدارس للتوعية ويكون بكتاب رسمي وجداول مسبقة".

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