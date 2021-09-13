2021/09/13 | 18:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقـدت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي، اجتماعاً مع وفد من وزارة الاتصالات الشركة العامة للبريد والتوفير، لبحث إمكانية التعاقد على خدمة منصة السداد للبيع بالأقساط.وأوضح بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال الاجتماع الذي حضره مدراء اقسام المالية في وزارة العمل ودوائرها وهيئاتها، مناقشة امكانية انضمام …

ظهرت المقالة العمل تبحث مع الاتصالات التعاقد على منصة البيع بالأقساط أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تبحث مع الاتصالات التعاقد على منصة البيع بالأقساط) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تبحث مع الاتصالات التعاقد على منصة البيع بالأقساط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).