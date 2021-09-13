الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر.. من إرهاب الخارج إلى إرهاب الداخل

2021/09/13 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمية تشخيص بوش لخطر الإرهاب الداخلي لا تكمن في أنه رئيس سابق، ولكن لأنه رئيس جمهوري سابق، لم يتردد في انتقاد الرئيس الجمهوري الذي احتل البيت الأبيض بعده.

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