رونالدو يحرم ريال مدريد من صفقة مجانية مع لاعب طارده طويلا

2021/09/13 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الاثنين، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، سيحرم ريال مدريد من صفقة مميزة خلال الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن بول بوغبا، لاعب خط وسط فريق “الشياطين الحمر”، سينتقل إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن بوغبا قرر تغيير مصيره، وبات أقرب لتوقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن مباراة “الشياطين الحمر” الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، والعودة التاريخية لرونالدو إلى قلعة “أولد ترافورد”، أثرت على تفكير بوغبا بشأن مستقبله الكروي.

يذكر أن عقد بول بوغبا البالغ من العمر 28 عاما، مع ناديه مانشستر يونايتد، ينتهي في الصيف المقبل.

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