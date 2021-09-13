العمل تتحدث عن منصة للبيع بالأقساط .. هذه تفاصيلها

2021/09/13 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بحثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، إمكانية التعاقد على خدمة منصة السداد للبيع بالأقساط.

وقال إعلام وزارة العمل في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي عقدت اجتماعاً مع وفد من وزارة الاتصالات/ الشركة العامة للبريد والتوفير بحضور مديري اقسام المالية في وزارة العمل ودوائرها وهيئاتها، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة امكانية انضمام الوزارة الى خدمة (منصة السداد) من خلال التعاقد مع الشركة العامة للبريد لتنفيذ نظام خاص بتوحيد واحتساب الرواتب، فضلا عن اتاحة الفرصة للموظفين للاشتراك في تطبيق الكتروني للبيع بالاقساط".

واوضح ان "التطبيق مجاني ويقدم منتجات مختلفة لاكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة شركة تجارية وبامكان الموظف شراء المنتجات عن طريق التطبيق من خلال عروض البيع بالاقساط بضمان الراتب وفي مقابل ذلك تقدم الشركة للوزارة نظاماً حديثاً لاحتساب الرواتب".

ووجهت الجلبي بحسب البيان "مديري اقسام المالية بترشيح موظفين للدخول في ورشة عمل تدريبية عن نظام احتساب الرواتب وكيفية العمل بالتطبيق الالكتروني وربطه بنظام الرواتب لكل دائرة".

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