انتخابات المغرب: محرقة -إسلاميي المخزن- ب-نيران صديقة- - عبد الرحيم التوراني

2021/09/13 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحيم_التوراني من أجل فهم ما جرى وحدث بسقوط حزب العدالة والتنمية (بالمختصر "البيجيدي") في المغرب، لا بأس من عودة سريعة إلى الوراء.بعد ثورات الربيع العربي (2011) التي عمت البلاد العربية، ومنها المغرب، متمثلة في "حركة 20 فبراير"، عملت الدولة المغربية على امتصاص الغضب الشعبي واحتوائه، وتجنب مآلات مشابهة لما حدث في دول أخرى، مثل تونس ومصر وسوريا.



بادر العاهل المغربي بالاستجابة لمطلب تغيير الدستور بتقديم دستور جد ......





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