لجنة الكشافين تحدد موعد اختبارات لاعبي كرة القدم

2021/09/13 | 19:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت لجنة الكشافين في الهيئة التطبيعية، الإثنين، اختيار عدد من اللاعبين الموهوبين من مباريات دوري الأشبال.

وقالَ رئيس اللجنة داود العزاوي في بيان، 13 أيلول/سبتمبر، إنّ "اللجنة حددت ملعب (مركز الموهبة في ملعب الشعب الدولي) ليكون مسرحًا لاختيار اللاعبين، يوم الخميس المقبل 16 أيلول عند الساعة الخامسة عصراً، حيث من المؤمل أن يتم انتقاء اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار وفقًا لمعايير فنية خاصة".

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وبيّن العزاوي، أنّ "اللجنة تواصل عملها المضني لانتقاء الخامات والمواهب المنتشرة في عموم العراق بغية صقل موهبتهم وتقديمهم للمنتخبات الوطنية، مع غرس المفاهيم الكروية الصحيحة لديهم، لتهيئة جيل واعد يضم مواهب يمكن أن تكون النواة الحقيقية لكرتنا مستقبلاً".

وأكّد العزاوي، "وضع منهاج طويل الأمد ليكون خارطة الطريق لهذه المواهب والخامات الفتية".

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