بيان من تنسيقية المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي بعد قرار عودتهم

2021/09/13 | 19:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم اصدرت تنسيقية المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بيانا بعد استحصال موافقات لعودة 30 ألف منهم للوظيفة.وذكرت تنسيقية المفسوخة عقودهم/ الحشد الشعبي، في البيان، “بعد ان كان يجمعنا ساتر واحد وهدف واحد وكنا معاً اخوة في نصرة هذا البلد وتحملنا مع رفقائنا ماتحملنا، نجني اليوم بفضل الله ثمار الصبر […]

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