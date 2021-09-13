في البدء كانت الفيزيا - نحو فهم الحياة والوجود والإنسان - سامى لبيب

2021/09/13 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب - نحو فهم الحياة والوجود والإنسان (112) .تعتني هذه السلسلة من " فهم الحياة والوجود والإنسان " بتبديد مفاهيمنا المغلوطة الميتافزيقية المثالية عن الحياة والوجود والإنسان , لنقدم دوماً مفاهيم علمية تعتني بتفسير الحياة والوجود والإنسان كما هي بغية تصحيح المفاهيم وتبديد الخرافة والأوهام بالتعاطي مع مادية الوجود بعيدا عن وهم الإله .عندما نبحث عن أصل الحياة سنجد أبحاث علمية موثقة تتناول إنحدا ......





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