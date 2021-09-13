هيكل التملق في العالم الثالث - عادل حبه

2021/09/13 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه بقلم البرفسور الإيراني محمود سريع القلمالمصدر: موقع ايران-امروزترجمة عادل حبههل التملق سمة من سمات الطبيعة البشرية؟ لو قمنا بدراسة مجتمعات مثل كوريا الجنوبية والدنمارك وسنغافورة وسويسرا فلا تترك هذه الدراسة أي مجال للشك في أن البشر يتعلمون التملق.



قد لا يكون التملق مثل الكذب، والمكر ، والمبالغة، والخوف ، والغضب ، لأن معظم هذه الصفات السلبية يتعلمها البشر في إطار الهياكل التي يعيشون فيه ......





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