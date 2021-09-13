2021/09/13 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم باحثون نتائج فريدة من نوعها في دراسة جديدة شاملة أجريت مؤخرا، وخرجوا باستنتاجات مخلفة للتوقعات حول أسباب السمنة وكيفية علاجها.وتشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تقلب المعتقدات العلمية: الإفراط في الطعام ليس سبب السمنة وهناك حل بسيط المركز الخبري الوطني.

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