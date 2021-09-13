2021/09/13 | 19:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز، عن خطوبتها وشريكها سام أصغري، ونشرت مقطع فيديو على حسابها الذي تم التحقق منه على إنستغرام، ما أثار سيل من التعليقات من المعجبين أثناء استعراضها لخاتم خطوبتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بداية فصل سلمي".. بريتني سبيرز تستعرض خاتم خطوبتها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بداية فصل سلمي".. بريتني سبيرز تستعرض خاتم خطوبتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).