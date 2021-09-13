النقل تعلن تحقيق أعلى نسبة تفريغ خلال يوم واحد

2021/09/13 | 19:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، الاثنين، تحقق أعلى نسبة تفريغ خلال يوم واحد.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2021)، أن "ملاكات التفريغ والشحن في ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من تفريغ نحو 9500 طن من الذرة الصفراء من حوض السفينة (Agapis) الرأسية على رصيف رقم 17 خلال يوم واحد، وتعتبر عملية تفريغ البضاعة المكيسة هي الاعلى في ميناء ام قصر الشمالي".

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي إن "ذلك جاء حسب توجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بضرورة تقديم افضل الخدمات المينائية؛ حيث رست اليوم نحو 4 سفن تجارية على أرصفة ميناء ام قصر الشمالي تحمل بضاعة متنوعة منها حمولة الرز والخشب والحاويات".

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