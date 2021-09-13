2021/09/13 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوعز ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الاثنين، بعلاج (13) حالة إنسانية مرضية جديدة من أربع محافظات عراقية على نفقة مكتب ممثلية المرجعية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بتكلفة تزيد عن 100 مليون..



المرجعية العليا توعز بعلاج “13” حالة مرضية المركز الخبري الوطني.

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